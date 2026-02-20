NHK連続テレビ小説『ばけばけ』公式Instagramが撮影オフショットを公開した。 参考：『ばけばけ』第20週は“中だるみ”ではない“何も起きない”からこそ光る髙石あかりの微笑み まず公開されたのは、クマ役の夏目透羽と司之介役の岡部たかしによる2ショット。衣装姿の2人が撮影セットの前で並んで笑顔を見せる1枚で、キャプションには「司之介さんの“クマも家族だけん”という言葉がとてもうれしかった」という夏