NHK連続テレビ小説『ばけばけ』公式Instagramが撮影オフショットを公開した。

まず公開されたのは、クマ役の夏目透羽と司之介役の岡部たかしによる2ショット。衣装姿の2人が撮影セットの前で並んで笑顔を見せる1枚で、キャプションには「司之介さんの“クマも家族だけん”という言葉がとてもうれしかった」という夏目のコメントが添えられた。さらに「既にできあがっている松野家に入っていくことに不安もありましたが、クマも元々いたような雰囲気で温かく迎え入れて頂きました」と、現場での温かい空気が伝えられている。

あわせて公開されたのは、正木役の日高由起刀のソロショット。ヘブンの虫眼鏡を手に、縁側からこちらをのぞき込むような“探偵ポーズ”を決めた1枚で、キャプションでは「正木探偵の推理。結局犯人はわからないままですが、観察力や想像力は見事でした」と劇中の展開に触れつつ、遊び心あふれる撮影裏話が明かされた。（文＝リアルサウンド編集部）