小泉進次郎防衛大臣（44）が高市早苗総理大臣（64）のドレスの裾を直す動画に、絶賛の声が寄せられている。【映像】小泉進次郎、高市総理への“神対応”動画2019年8月にフリーアナウンサーの滝川クリステル（48）と結婚し、6歳の長男、2歳の長女を育てる小泉大臣。Instagramには長男が撮影したという家族ショットなどを投稿している。絶賛された高市総理のドレスの裾を直す姿2026年2月19日は「高市総理から防衛大臣の任を改