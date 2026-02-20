リンクをコピーする

坂本花織 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間19日、フィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、日本のエース・坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダル。ショートプログラム首位の中井亜美（17＝TOKIOインカ