

坂本花織 PHOTO:Getty Images

＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間19日、フィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、日本のエース・坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダル。ショートプログラム首位の中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得し、日本勢がダブル表彰台入りを果たした。

今季限りでの引退も表明し「最後のオリンピック」と公言して臨んだ坂本は、完成度の高い演技で会場を魅了した。

スピードに乗った滑りから3回転フリップ、3回転ルッツ＋2回転トウループ、後半のコンビネーションジャンプでミスが出るも、後半完成度の高い演技で安定感を発揮。演技終了後には涙を見せる場面も。

迫力あるスケーティングと豊かな表現力で演技構成点を伸ばし、悲願の金メダルにはわずかに届かなかったものの、堂々の銀メダルで有終の美を飾った。

SPで自己ベストとなる78.71点を記録しトップに立っていた中井は、フリーでも持ち味を存分に発揮。

冒頭のトリプルアクセルを成功させると、続く3回転ループ＋2回転トウループではミスが出るも、3回転ルッツ＋3回転トウループはしっかりと着氷。大舞台でも物怖じしない堂々とした滑りで流れをつかんだ。

後半には3回転ルッツ＋2回転アクセル＋2回転アクセルの3連続ジャンプを決めるなど大きなミスなくまとめるも、演技構成点が伸びきらず。それでも初出場ながら見事銅メダルに輝いた。

SP4位の千葉百音（20＝木下グループ）はメダルを逃すも見事な演技を披露。序盤の3回転フリップ+3回転トウループを成功させると、その後の3回転ルッツ+ダブルアクセルのコンビネーションを完璧に決め、3回転ルッツ+2回転トウループ+2回転ループではわずかに減点となるも着氷。

フリーでは143.88点、総合は自己ベストとなる217.88点を記録した。



アリサ・リュウ PHOTO:Getty Images

金メダルに輝いたのはアメリカのアリサ・リュウ。序盤から完成度の高いジャンプを成功させると、会場を味方につけた雄大な演技を披露。後半にも高難度の連続ジャンプをまとめると、完璧なパフォーマンスで150.20点。

合計226.79と驚異のスコアを叩き出し、見事逆転での金メダルに輝いた。





＜フィギュアスケート女子 最終結果＞

■金メダル

アリサ・リュウ（アメリカ）

合計：226.79（SP：76.59／FS：150.20）

■銀メダル

坂本花織（日本）

合計：224.90（SP：77.23／FS：147.67）

■銅メダル

中井亜美（日本）

合計：219.16（SP：78.71／FS：140.45）