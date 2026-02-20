1月下旬、東京都内のホテルで、映画の撮影がおこなわれていた。神妙な面持ちで歩くのは、女優の永野芽郁だ。「2026年に配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』のロケでした。韓国で大ヒットした同名小説が原作で、主演を務める永野さんは、女性の権利や男女平等を主張するフェミニストの女性役です。永野さんは役作りのため、ロングヘアをばっさりカットしてショートボブになった姿が話題になりました」（撮影関係者）