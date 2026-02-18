東京・日野市を通る中央道で、乗客40人を乗せた観光バスが燃える火事がありました。【映像】焼け焦げた観光バス（現場の様子）午前9時すぎ、中央道下りの石川パーキングエリア付近で「観光バスが燃えている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、火はおよそ40分後にほぼ消し止められました。けが人はいないということです。警視庁などはエンジントラブルが原因とみて調べています。（ANNニュース）