自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、15歳の長男・真輝さんの成長についてつづり、幼少期と現在の比較写真を投稿した。【映像】生後2年以上入院した息子と野田聖子議員の2ショット（複数カット）2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田議員。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。生後2年以上入院した息子の幼少期と現在の比較写真を公開15日に更新したブログでは、支持