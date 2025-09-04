政治家として第一線で働きながら、結婚して家庭も築いた野田聖子。一方、おひとりさまで帰宅しても冷蔵庫が空っぽの「望まぬシングル」となった辻元清美。女性として正反対の道を歩んできた2人が、政治家と結婚、そして女の生き方について語り合った。「だまして結婚したのよ」と笑う野田と、「私はずっとひとり」と嘆く辻元の本音とは？※本稿は、野田聖子、辻元清美『女性議員は「変な女」なのか 私たちの議員生活30年』の一部を