自民党の野田聖子衆議院議員（64）が、50歳の時に出産した息子の子育てに苦労していることを明かした。【映像】長男の真輝さんが赤ちゃんの頃（他カット）2011年1月に長男の真輝さんを出産した野田議員。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり2歳3カ月まで入院生活を送っていた。13歳を迎えた2024年1月のブログで、「誕生日には、縁起でもないけど、いつも思い出すのは、常に死線さまよう姿」「来年は、胃ろう卒業して