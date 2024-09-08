三原じゅん子元厚生労働副大臣9月7日、野田聖子元総務大臣は地元の岐阜市内で記者会見を開き、自民党総裁選の立候補に必要な20人の推薦人が、まだ集まっていないことを明らかにした。政治担当記者はこう話す。「野田事務所からの案内には『自由民主党総裁選挙出馬表明会見のお知らせ』とタイトルがついていたため、てっきり20人を確保したのだと勘違いしたメディア関係者もいたようです。しかし、現状では十数人しか集まってい