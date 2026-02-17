嵐の公式Instagramが更新され、新曲「Five」のジャケット写真が公開された。 【画像＆動画】嵐「Five」ジャケット写真／デジタルシングルリリースのお知らせ／嵐5人の新年ショット 「Five」はデジタルシングルが3月4日に配信開始、CDシングルは5月31日にリリースされる。 ■青空とレトロバスが印象的な「Five」ジャケット 公開されたビジュアルには、澄み渡る青空の下、芝生の上に停車したレトロなバスと、その前