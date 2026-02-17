ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初の金メダルを獲得した。表彰式後、メダルを獲得した3組が最上段に並んで記念撮影に応じたが、その際に判明したりくりゅうと銀＆銅ペアの体格