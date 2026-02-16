Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢50Âå¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ç¤­¤ë¤À¤±Â¿¤¯Ãù¶â¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤ä¾­Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ç¯¶â³Û¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ËÂ­¤ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÇÃù¶â900Ëü±ß¤äÇ¯¶â·î15Ëü±ß¤¬Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Ï·¸å¤ÎÈñÍÑ¤ËÂ­¤ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Ãù¶â900Ëü±ß¡¢Ç¯¶â·î15Ëü±ß¤ÏÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡© ¶âÍ»·ÐºÑ