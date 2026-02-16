¥²¥é¥ó¤Î¡Ò¥¢¥¯¥¢¥¢¥ì¥´¥ê¥¢¡Ó¤«¤é¡¢½é¤Î¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ñー¥ëÇÛ¹ç¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¹¡Ò¥¢¥¯¥¢¥¢¥ì¥´¥ê¥¢¥Ú¥ë¥ì¡Ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö¥¢¥¯¥¢¡á¿å¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢À¸Ì¿¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¿å¤ÎÁÏÂ¤Åª¤ÊÎÏ¤ËÃåÌÜ¡£¹á¤ê¤È¥¹¥­¥ó¥±¥¢²¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿♡ ¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ñー¥ë¤Î³×¿·µ»½Ñ ¡Ò¥¢¥¯¥¢¥¢¥ì¥´¥ê¥¢¥Ú¥ë¥ì¡Ó125mL¸ÂÄê3¼ï ²Á³Ê¡§³Æ24,310±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë