兵庫県姫路市のマンション駐車場で1月、住人の会社員木田大助さん（33）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された住所不定の解体業小出慶二容疑者（49）が「約10年前から面識はあるが親しい間柄ではない。トラブルがあり襲撃した」という趣旨の供述をしていることが12日、捜査関係者への取材で分かった。事件の数日前から容疑者とみられる男がマンション周辺を歩き回る姿が防犯カメラに写っていた。県警は現場を入念に下見し