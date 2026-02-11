『夜逃げ屋日記5』より▶▶マンガ『夜逃げ屋日記5』を最初から読むSNSで注目を集めているコミックエッセイ『夜逃げ屋日記』をご存知ですか？パートナーの暴力や毒親の虐待から逃げたい人々の引越しを手伝う業者・夜逃げ屋。作者の宮野シンイチさんは、その夜逃げ屋のスタッフの一員として実際に働きながら取材を続け、夜逃げをする人達が抱えている苦しみや葛藤を漫画に描いています。そんな『夜逃げ屋日記』には、夜逃