職員の死「主な理由は上司のパワハラ」2025年10月3日、職員は自ら命を絶った。遺書には「2025年10月1日 5:21」という日時が記され、死を選んだ「主な理由」として、こう綴られていた。「上司が日頃から嫌味を言ってくる」「『残業三兄弟』というあだ名」「時間外申請が非常にしづらい環境」「急に仕事を指示してくるのに上司基準で少しでも遅いと『遅いので私が代わりにやりました』と責めてくる」職員は前年度、充実した仕事ぶり