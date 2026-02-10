スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。最後まで好勝負を繰り広げた銅メダルの18歳、ユ・スンウン（韓国）は韓国で大きな話題となり、高額の報奨金が支給されるという。村瀬は1本目に、大技トリプルコーク1440に成功。89.75点の高得点を叩き出すと、2本目は72.00点で合計161.75