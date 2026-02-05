「リファ（ReFa）」が、女性限定モータースポーツ「KYOJO CUP」に、2026年シーズンからブランドパートナーとして参加する。これに伴い、女性ドライバー 三浦愛氏が代表を務める「チーム アイウィン（Team AIWIN）」をビジネスパートナーとし、モータースポーツチーム「Team ReFa with AIWIN」を発足。MTGの松下剛社長は、同競技を主催するインタープロトモータースポーツの関谷正徳代表と、パートナーシップ締結の調印式を行なっ