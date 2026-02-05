女優の藤原紀香（54）が5日までに自身のブログを更新。舞台「忠臣蔵」公演期間中に父が死去していたことを明かした。藤原が出演していた舞台「忠臣蔵」は先月31日の新潟・長岡公演で千秋楽を迎えた。藤原は「全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいました皆さまに、心より御礼申し上げます」などと感謝の言葉をつづった。続けて、「最後に、私ごとではありますが、ご報