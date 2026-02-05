あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座あなたの優しさが輝く日！「大丈夫だよ」「お疲れ様」といった、何気なくかけた一言が、思いがけず誰かを深く感動させるかもしれません。今のあなたなら、周りに人が集まってくるような、温かい空気を作り出すことができます。★第2位……山羊座普段なら譲れない部分