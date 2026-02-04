ティッシュペーパーなど紙製品のブランド「エルモア」の公式インスタグラムアカウントが、トイレットペーパーの芯を使ったゴミ袋の収納方法について紹介しています。【画像】おぉ…ストレス減りそう！コチラがトイレットペーパーの芯を使った“ゴミ袋の収納方法”です！（3枚）公式アカウントは「ゴミ箱に袋をセットするとき、探したり取りに行くのが手間…そんなときはトイレットペーパーの芯を使うだけで、簡単＆時短に」