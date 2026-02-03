Snapdragon 8 Gen 3搭載の11.1インチAndroidタブレット「NEC LAVIE Tab EX（2026年春モデル）」が登場！Lenovo NEC Holdings傘下のNECパーソナルコンピュータ（以下、NECPC）は3日、同社が展開している「LAVIE」ブランドにおいて新たに個人向けAndroidタブレットのフラッグシップモデル「LAVIE Tab EX（2026年春モデル）」およびエントリーモデル「LAVIE Tab T12N（2026年春モデル）」を発表しています。発売日はともに2026年2月12