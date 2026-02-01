世界初の試みとして南鳥島近海でレアアースの試験採掘を行っていた地球深部探査船が、レアアースを含むとされる泥の回収に成功したことがわかりました。地球深部探査船「ちきゅう」は、日本の最東端である南鳥島近海のEEZ＝排他的経済水域で、海底約6000メートルまでパイプを下ろし、レアアースを含む泥を回収する試験を行うため、1月12日、静岡市の清水港を出航しました。松本文科相は1日、SNSでレアアースを含むとされる泥の回収