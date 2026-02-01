数々の話題作で独特な存在感を放つ俳優・綱啓永（27）。警察学校を舞台にした大人気シリーズの劇場版『教場 Requiem』にも主要キャストとして出演している。写真好きが高じて、授業や訓練の様子を記録する係に任命された青年・門田陽光を演じた。「門田は純粋でまっすぐな人間です。木村拓哉さん演じる風間教官の厳しい指導もしっかり受け止めて、自分でかみ砕こうとします。僕自身、なるべく感情的にならないように頭で考えてから