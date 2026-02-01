新築マンションの「価格」と「供給戸数」の関係は？毎月不動産経済研究所が首都圏の新築マンションの平均価格や供給戸数を発表している。老舗ゆえに調査の継続性でニュースとして取り上げられる。しかしながら、メディアの取り上げ方は表面的な前年比に終始していて、実態把握が十分な感じがしない。専門家として、数字が生まれる背景を深読みすることにしたい。この発表で最も重要な数字は供給戸数である。前年比4.5％減の2万