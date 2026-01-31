ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年1月31日（土）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 124 - 131 デトロイト・ピストンズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対デトロイト・ピストンズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーターはデト