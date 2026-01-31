1月29日21時半頃、東京都・上野の路上で催涙スプレーをかけられた男女が、4億円以上が入ったスーツケースを奪われるという衝撃的な事件が起きた。【写真】「事件の前から”寿司詰め”の不審車両が」「暴力団名義のミニバンに乗り換えて...」”黒ずくめ”の3人組が乗り捨てた長野ナンバーの車ほかこの事件に関わったとされるのが"黒ずくめ"の男たち。はたして何者なのか──。現地を取材すると、犯行前後のさまざまな証言が得ら