佐世保市内で、知り合いの10代の男子学生の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして61歳のバス乗務員の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、佐世保市田の浦町に住むバス乗務員の茺邉 龍生 容疑者(61)です。 茺邉容疑者は、2024年4月、駐車していた車内で、当時10代の顔見知りの男子学生の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。 去年6月、被害者から「バスの運転手か