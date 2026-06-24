『スーパーマーケット宇宙』より【マンガ】『スーパーマーケット宇宙』を最初から読むスーパーマーケットの中を「まるで巨大宇宙のよう」と綴るイラストレーター・益田ミリさん。その独自の視点で日常の風景を切り取った作品が、このたび単行本になりました。雑誌『ダ・ヴィンチ』で連載していたこの作品『スーパーマーケット宇宙』は、わたしたちが毎日何気なく通っているスーパーマーケットにも、ワクワクするような楽しさや意外