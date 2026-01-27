6年前、首都高湾岸線を高級車ポルシェで時速268キロの猛スピードで走行して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた罪に問われた男の裁判で、横浜地裁は男に危険運転致死罪を適用し、懲役12年を言い渡しました。この事故は2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で、東京・江戸川区の彦田嘉之被告（56）が高級車ポルシェを時速およそ200キロから268キロで運転し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が乗る乗用車に追突して2人を死