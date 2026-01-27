ファミリーマート（東京都港区）が、ベルギー王室御用達のショコラティエ、ピエール・マルコリーニさんと初コラボしたデザートやスイーツ、パン、アイスなど全7種を1月27日から期間限定で発売。同月23日に、情報解禁がされるやいなや、SNSでは「反則級のコラボ」「ファミマでマルコリーニは熱すぎる…！！」「ピエール・マルコリーニがコンビニで！？」「制覇する」と話題沸騰しました。そこで、全7種のうち、「とろけるキャラメ