TVアニメ『サザエさん』が日本のお茶の間を飛び出して、海外進出することが決定！1月26日より台湾での放送がスタートする。2024年10月には放送55周年を迎え、日曜18：30からお茶の間を笑顔にしてきたTVアニメ『サザエさん』が海外展開をスタートし、台湾での放送を開始することが決定した。台湾での初回放送はケーブルテレビ「MOMOTV」にて、1月26日。毎週月曜から金曜の19時にTVアニメ『サザエさん』が、台湾のお茶の間を笑顔に