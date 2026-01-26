活発なアート活動米NY州弁護士の小室圭さんと妻で秋篠宮家の長女・眞子さんはコネチカット州で暮らしている。ここ最近の小室夫妻は昨年5月ごろに生まれた第一子を抱えて近隣のアート施設に出かけていることが報じられた。眞子さんの美術への思い入れの強さが相当なものであることが改めて伝わる報道だったわけだが、その「思い」は、今後どのように結実していくのだろうか。【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で…小室眞子