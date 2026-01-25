「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）春のスプリント王決定戦・高松宮記念を見据えて実力馬たちが始動する。エーティーマクフィは長らくダート短距離を主戦場にするも、オープン昇格後はひと押し足りない状況が続き、昨夏の函館で再び芝へ舵を切ると輝きを取り戻した。青函Ｓで約２年ぶりの勝利を挙げ、続くキーンランドＣは７着とはいえ、勝ち馬から０秒３差。そして前走の京阪杯で鋭い末脚を繰り出し、Ｇ１馬を２着に