インドで最もクリーンな街として知られるインドールで、インドール当局がホームレスを保護した。調べたところ、家を３軒保有し、数億ルピー（１ルピー＝１・７円）の財産があることが分かった。今後、処罰が検討されているという。インド紙インディアン・エクスプレスが先日、報じた。インドール当局が「ホームレス根絶キャンペーン」を進める中、極度の貧困状態にあるとみられるホームレスのマンギラルさん（５０）を保護した