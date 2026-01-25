老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻の年収の方が自分より高くても配偶者加給年金はもらえるのかどうかについての質問です。Q：妻の年収の方が多くても、65歳から配偶者加給年金はもらえますか？「