ゲームに夢中でご飯を食べなかった子どもが、ある日自分から食卓についた。その変化を生んだのは、叱責でも命令でもなく、親が我が子を信じたからだという。心理学者アルフレッド・アドラーが示した、シンプルだけど効く信頼の力とは？※本稿は、哲学者の岸見一郎『誰にも支配されずに生きる アドラー心理学 実践編』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。よい人間関係を築くためには相手を無条件で信頼すること尊敬すると