ホテルのチェックアウト時に飲み残した飲料の処分方法が分からず、困った経験はありませんか。使い終わったタオルの置き場所やごみの処理方法など、チェックアウト時に必要な作業について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがホテルで飲み残した飲料＆ごみの捨て方です！公式TikTokアカウントでは「ホテル豆知識」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが「