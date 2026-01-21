1月20日、大相撲初場所10日目に行われた横綱・豊昇龍の土俵入りで、観客の度重なる大声が波紋を呼んでいる。神聖な儀式であるはずの横綱土俵入りの最中、男性客による絶叫とも取れる声援が館内に何度も響き渡り、批判の声が殺到した。【写真】心に残った「昭和・平成・令和のおすもうさん」1位のすごい肉体美館内に響き渡る「豊昇龍ー!」今場所すでに3敗と苦しい展開が続く横綱・豊昇龍は、この日も露払いを務める十両八枚目・