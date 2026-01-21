あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」と「CHOCOLATE」のキャラクター「チェゴシム」とのコラボキャンペーン後半が1月21日、スタートします。後半では、限定クリアポーチ（全4種類）が付いたソフトドリンクセットが登場します。価格は1240円〜（以下、税込み）です。【写真】「チェゴシム」からのポジティブメッセージもかわいい！全グッズを見る！コラボキャンペーンでは、限定ピック（