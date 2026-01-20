ZEGNAが描く「ファミリー・クローゼット」は、単なる収納空間ではありません。そこは、衣服の耐久性と価値を認め、時間をかけて守られてきた品々を讃える聖域であり、再び身にまとうその瞬間まで、記憶と時間を留めておく場所です。本能と直感、思考と継承が交差するこの空間は、着るという行為を通じて世代を越えた出会いを生み出し、いくつもの人生の痕跡が重なり合う、記憶の領域として立ち上がります。Courtesy of ZEGNA実在す