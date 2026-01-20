ZEGNA、2026年秋冬コレクション A FAMILY CLOSET──人生を宿し、受け継がれる服のために
ZEGNAが描く「ファミリー・クローゼット」は、単なる収納空間ではありません。そこは、衣服の耐久性と価値を認め、時間をかけて守られてきた品々を讃える聖域であり、再び身にまとうその瞬間まで、記憶と時間を留めておく場所です。本能と直感、思考と継承が交差するこの空間は、着るという行為を通じて世代を越えた出会いを生み出し、いくつもの人生の痕跡が重なり合う、記憶の領域として立ち上がります。
Courtesy of ZEGNA
実在する衣服から構想された架空のクローゼット
2026年秋冬コレクションは、ジルド・ゼニア（グループ・エグゼクティブ・チェアマン）とパオロ・ゼニアという創業家3代目にあたる2人の私物、そして先祖から受け継がれてきた衣服といった実在するアイテムで満たされた、架空のクローゼットを舞台に展開されます。そこにあるのは、生地を織り、服を着ることへの深く根ざした愛情です。あまりにも強いその愛は、何かを捨てるという発想そのものがあり得ないものとして感じられるほどです。
Courtesy of ZEGNA
クローゼットの中には、1930年代にエルメネジルド・ゼニア伯爵のために、オーストラリア産ウールを用いてス・ミズーラで仕立てられた最初のスーツ「ABITO N.1」が、美術館の展示品のようにガラスケースに収められています。
Courtesy of ZEGNA
アレッサンドロ・サルトリが語る「外側の皮膚」
アーティスティック ディレクターのアレッサンドロ・サルトリにとって、ファッションとは体験に根ざしたものです。衣服を「人生そのものを書き綴る日記のページ」「私たちが選び取る外側の皮膚」と捉え、本コレクションでは、家族のクローゼットの中で守られてきた衣服が、別の世代、別の家族によって再び使われていく“バトンパス”の物語が描かれています。
アレッサンドロ・サルトリ/Courtesy of ZEGNA
父や祖父、叔父がかつて所有していた一着に出会ったときの驚き、異なる着こなしを読み解くことで生まれる発見、そして新しい挑戦への衝動。そうした感覚に加え、身体と所作のあいだに生まれる言葉なき対話への強い関心が、コレクション全体を貫いています。1965年に誕生した象徴的なトロフェオウールも、現代的に再解釈されることで、再び世代をつなぐ存在として提示されました。
Courtesy of ZEGNA
ロング＆ルーズに宿る静かな品格
シルエットはロングでルーズ。抜け感を備えながらも、佇まいには静かな品格が宿ります。コートやジャケットはより長く、より大きく、スクエアなショルダーが印象的です。トラウザーズは絞られたハイウエストから、豊かなボリュームを描きながら流れ落ちます。これまで堅さを象徴してきたダブルブレストは、軽やかな遊び心をもって再解釈されました。前立てを簡略化した仕様や、横向きのセンターボタンを配した構造により、クラシックにも、よりルーズで開放的にも着用できる多様性が生まれています。ダブルラペルのブレザーやダブルカラーのブルゾンも、その思想を体現しています。
Courtesy of ZEGNA
Courtesy of ZEGNA
色とテクスチャーが紡ぐ時間
カラーパレットは、ステラ・アルピナ、メリガ、ラリーチェといったクリーミーな色調に、モガノやブランデー、テッラなどのオーガニックなトーンが重なり、ザッフィーロやブルーマ、ジアーダのアクセントが添えられます。素材はウールペーパーやトロフェオウール、ダブルカシミヤ、フォークランドウールなど多彩で、豊かな触感とともに時間の重なりを感じさせます。「ファミリー・クローゼット」の内と外で、世代は確かな価値観を通じて静かに結びついていきます。
Courtesy of ZEGNA
Courtesy of ZEGNA
Courtesy of ZEGNA
Courtesy of ZEGNA
