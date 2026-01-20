高さ約20mの地点から仰向けで落下し、極限スリルを体験できる新アトラクション「グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）」が、2026年1月24日(土)よりジャングリア沖縄に新たに誕生する。■グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）約20ｍの高さで、宙吊りにされている状態から突然フックが外され背中から真っ逆さまに急落下。まさに全てから開放され、重力だけに身を委ねる。勇気を振り絞って挑戦したその先に見えるのは、視界全体に広が