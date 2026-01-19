大量の睡眠導入剤を転売目的で所持していたとして男2人が逮捕された。72歳の男が処方薬を入手し、50歳の男がSNSで販売先を見つけるなどしていたとみられている。東京・多摩中央警察署で16日、カメラが捉えたのは警察車両に向かう小泉敏一容疑者（72）だ。知人の高田圭容疑者（50）とともに、大量の睡眠導入剤を売りさばくために持っていた疑いが持たれている。小泉容疑者の自宅からは、睡眠導入剤などの薬が押収された。その数は約