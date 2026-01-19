阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１８日、長崎市の長崎県営球場で自主トレを公開した。２４年で現役を引退した和田毅氏（４４）との自主トレを継承して、毎年恒例の長崎護国神社では坂道ダッシュを１１本。午後にはマウンドから投球練習も行い、約７時間の練習となった。現役ドラフトで阪神に移籍後は３年で３２勝を挙げており、左腕に限ると下柳剛の４年で４４勝の最多記録を更新する可能性がある。全ての部門でキャリアハイを狙