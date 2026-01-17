週刊少年マガジンで連載されているサッカー漫画「ブルーロック」の第３３１話が、一部下書きの状態で掲載されていたことがわかった。同漫画の公式Ｘ（旧ツイッター）が１７日までに発表した。公式Ｘでは「【第３３１話に関するご案内】のタイトルで「『ブルーロック』第３３１話『ＬＯＧＩＣ』におきまして、一部原稿が下書きの状態で掲載されております」と報告。「４月１７日発売予定の単行本には、該当箇所を加筆修正した