昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手（36）が17日、現役を引退することを発表した。走攻守3拍子そろったプレースタイルで鯉党を魅了した名内野手が12年間のプロ生活を終え、惜しまれつつユニホームを脱ぐ。マツダスタジアムで報道陣の取材に応じた田中は「私、田中広輔は引退することになりました。12年間ありがとうございました」と表明。「基本的にはNPB以外でプレーするのは考えていなかった。まだやれるという思いはあ