休日に子どもと公園で遊ぶ人は多いと思います。中には子どもを膝に乗せた状態で滑り台を滑る人がいますが、こうした行為は危険だとして日本小児救急医学会の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「子どもを膝に乗せて滑り台」が“危険な理由”です！公式アカウントは「大人の膝に子どもを乗せて滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です」とXでコメント。その理由について